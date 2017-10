OM : Guimaraes, Sparagna annonce la couleur « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libéré par l’Olympique de Marseille cet été, le défenseur central Stéphane Sparagna (22 ans, 5 matchs en Liga Sagres cette saison) a rebondi au Portugal, du côté de Boavista. Avec son nouveau club, le défenseur central a eu l’occasion d’affronter le Vitoria Guimaraes (0-1) que l’OM accueille jeudi en Ligue Europa (19h). L’occasion pour le minot de mettre en garde son club formateur. "Guimaraes, ce n'est pas 'pim pam poum' (sic), c'est une équipe du haut de tableau au Portugal, a prévenu l’ancien joueur d’Auxerre dans les colonnes du journal La Provence. Si l'OM s'en donne les moyens et commence la rencontre tambour battant, sans les laisser jouer, c'est un match largement à sa portée. Au retour, en revanche, ça sera plus compliqué, surtout si Guimaraes a encore un coup à jouer. Selon la situation des deux équipes au classement, ça peut être assez chaud au niveau de l'ambiance." Raison de plus pour le club phocéen de faire la différence dès jeudi au Vélodrome en reléguant les Portugais à 5 points. Raison de plus pour le club phocéen de faire la différence dès jeudi au Vélodrome en reléguant les Portugais à 5 points.

