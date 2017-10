PHOTO : Icardi, une célébration "à la Messi" « Par Youcef Touaitia - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une célébration qui ne passe jamais inaperçue ! Auteur d'un triplé retentissant face au Milan AC (3-2), dimanche en Serie A, Mauro Icardi (24 ans, 8 matchs et 9 buts en Serie A cette saison) a mené l'Inter Milan vers une victoire de prestige dans le derby della Madonnina. Et pour fêter son troisième et dernier but dans les ultimes instants de la partie, l'attaquant argentin a rendu un bel hommage à son partenaire en sélection, Lionel Messi (30 ans, 8 matchs et 11 buts en Liga cette saison). En effet, Icardi, tout heureux de crucifier l'ennemi lombard, a retiré son maillot avant de le montrer aux supporters rossoneri présents dans les tribunes du Stade Giuseppe Meazza. Une célébration qui rappelle celle de La Pulga en avril dernier lorsque la star du FC Barcelone avait offert le Clasico aux Blaugrana face au Real Madrid (3-2). Entre temps, Cristiano Ronaldo a lui aussi fêté un de ses buts au Camp Nou, lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne (2-1), en août dernier, de la même manière que les deux Argentins. La célébration d'Icardi contre le Milan AC

Messi, au moment de fêter son but contre le Real Madrid, en avril dernier

La réponse de Ronaldo, quatre mois plus tard



