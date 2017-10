Argentine : Da Fonseca allume Sampaoli !

Argentine : Da Fonseca allume Sampaol i ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifiée in extremis pour la Coupe du monde 2018, l’Argentine a évité un fiasco retentissant en battant l’Equateur (3-1) dans la nuit de mardi à mercredi. Mais pour le consultant de beIN Sports Omar Da Fonseca, tout n’est pas réglé pour autant. L’Argentin a notamment du mal à cautionner la stratégie du sélectionneur Jorge Sampaoli. "On peut mal jouer, ça, d'accord, mais rien que dans la vision du jeu et la perspective qu'on veut se donner, la sélection d'un paquet de joueurs fait presque comprendre qu'on veut 'jouer à ne pas jouer', et laisser Messi faire l'exploit à chaque fois, a déploré l’ancien buteur auprès du magazine France Football. À Barcelone, l'équipe joue pour Messi ; en Argentine, la sélection se repose sur Messi. On lui passe la balle et on lui dit 'Vas-y petit, essaie d'éliminer les 11 titulaires et les tous les remplaçants adverses'. C'est inadmissible ! (…) Sampaoli a laissé entrevoir beaucoup d'illusions. Dans les actes, il a démontré tout le contraire. Tout ce qu'il raconte est faux. Là, il va se faire massacrer." Pour Da Fonseca, l’euphorie de la qualification semble déjà bien loin (voir ici). Pour Da Fonseca, l’euphorie de la qualification semble déjà bien loin ().

