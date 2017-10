Argentine : Neymar heureux pour "l'ami Messi" « Par Romain Lantheaume - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s’imposant 3-1 en Equateur dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine a assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2018. Un dénouement qui soulagera beaucoup de fans de foot, à part au Brésil où de nombreux supporters se réjouissaient à l’avance de la possible élimination du grand rival. Loin de ce débat, l’attaquant auriverde Neymar (25 ans, 80 sélections, 52 buts) a félicité son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi (30 ans, 112 sélections, 58 buts), après la qualification de l’Albiceleste. "Je suis heureux pour lui, de voir un ami participer à une compétition si importante, mais j'ai aussi des amis dans l'équipe du Chili. Mais il faut jouer le jeu parce que nous sommes des hommes et nous nous devons de gagner tous les matchs", a souligné le Parisien devant la presse. Au pays, certains supporters souhaitaient que Neymar et sa bande, déjà qualifiés, lèvent le pied contre la Roja afin de favoriser la non-qualification de l’Argentine. Mais l’ancien joueur de Santos et ses coéquipiers ont joué le jeu en l’emportant 3-0 pour éliminer le Chili. Au pays, certains supporters souhaitaient que Neymar et sa bande, déjà qualifiés, lèvent le pied contre la Roja afin de favoriser la non-qualification de l’Argentine. Mais l’ancien joueur de Santos et ses coéquipiers ont joué le jeu en l’emportant 3-0 pour éliminer le Chili.

