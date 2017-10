Ballon d'Or : la première réaction de Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de l’année 2017, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison), a l’honneur de faire partie pour la première fois de sa carrière de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Une entrée savourée comme il se doit par le natif de Bondy. "J’ai toujours aimé rêver, mais ça, j’avoue que je ne l’avais pas imaginé. Il s’agit là d’un bond assez extraordinaire, a apprécié l’ancien Monégasque dans les colonnes du magazine France Football. Grâce à mon travail, je suis arrivé très vite tout en haut. À moi de tout faire pour y rester, et, pourquoi pas, de monter plus haut. (...) Je ne sais pas où mes rêves vont m’emmener... (...) Faire partie des trente meilleurs joueurs du monde vous fait entrer dans un cercle très fermé. Mais je suis assez lucide. Tout va tellement vite dans le football actuel que je sais aussi que l’on peut vite sortir de ce gratin." Un discours plein de maturité. Et dire que le Tricolore est pourtant le plus jeune joueur de l’histoire nommé pour cette distinction (voir ici) ! Un discours plein de maturité. Et dire que le Tricolore est pourtant le plus jeune joueur de l’histoire nommé pour cette distinction () !

