EdF : Mbappé refuse l'étiquette du sauveur

A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé sera attendu au tournant lors des matchs de l'équipe de France face à la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Malgré les énormes attentes placées en lui, le jeune talent tricolore refuse l'étiquette de sauveur. "Non, pas le sauveur. On sera onze sur le terrain. Après, que les gens attendent plus de moi, c'est normal. Quand vous avez des bons joueurs, c'est normal d'attendre qu'ils fassent la différence. Mais on est un groupe de qualité avec beaucoup de bons joueurs. Ce n'est pas un seul qui fera la différence mais tout le monde", a rappelé le Parisien devant les médias. Comme à son habitude, Mbappé dégage une maturité impressionnante malgré son jeune age.

