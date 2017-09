PSG : Neymar touche 100 000 € par jour !

PSG : Neymar touche 100 000 € par jou r ! « Par Damien Da Silva - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain n'a pas regardé à la dépense pour s'attacher les services de l'attaquant Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Joueur le plus cher de l'histoire du football, le Brésilien a été recruté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. Mais le PSG a aussi sorti le chéquier pour convaincre l'Auriverde. D'après les révélations de Football Leaks, relayées par le média allemand Der Spiegel, Neymar touche 3 069 520 euros chaque mois à Paris, soit un total de près de 37 millions annuels. Pour avoir une idée plus précise, le Parisien gagne ainsi 100 000 euros net par jour ! Et c'est sans compter les primes et les clauses prévues dans son contrat. C'est le prix à payer pour s'offrir l'un des meilleurs joueurs du monde.

