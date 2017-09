EdF : Valbuena, DD ne regarde pas ses matchs

Si on savait que les chances étaient très minces pour Mathieu Valbuena (32 ans, 4 matchs et 1 but en championnat cette saison) de revenir en équipe de France, Didier Deschamps a confirmé la tendance ce dimanche sur le plateau de Téléfoot. Alors que le sélectionneur des Bleus s'est prêté au jeu du "oui-non", il a répondu "non" lorsqu'on lui a demandé s'il regardait les matchs de Fenerbahçe, où évolue désormais l'ancien Lyonnais.

Deschamps a certainement chargé des membres de son staff d'observer Valbuena, mais cela en dit tout de même long sur son intérêt pour "Petit Vélo"...