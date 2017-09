LdC : Leipzig 1-1 Monaco (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l'AS Monaco n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain du RB Leipzig (1-1). Et au regard de sa prestation très décevante, marquée par un important déchet technique, le club de la Principauté ne méritait pas mieux. Après une première demi-heure insignifiante, les Allemands marquaient sur la première occasion franche de la partie. Lancé sur le côté gauche, Forsberg fixait Jemerson avant de marquer du droit au premier poteau (1-0, 33e). Mais les champions de France avaient la bonne idée de ne mettre que deux minutes à réagir, par Tielemans, qui profitait d'une bonne remise de la tête de Diakhaby (1-1, 35e). Après la pause, les Monégasques ne parvenaient toujours pas à emballer cette partie, multipliant les approximations et pertes de balle. En pointe, Falcao, pas aidé par ses partenaires, se faisait manger par l'international U19 français Upamecano. En fin de rencontre, Jardim lançait sa recrue Keita Baldé dans la bataille. Peu de temps après, c'est l'ancien Parisien Jean-Kévin Augustin qui effectuait son apparition sur la pelouse. Sur son premier ballon, celui-ci pouvait offrir la victoire à Leipzig mais Benaglio, qui suppléait Subasic, blessé à la cheville, sauvait la maison princière. Et le point du match nul. Pas une mauvaise opération pour un tout petit Monaco ce soir. Sur son premier ballon, celui-ci pouvait offrir la victoire à Leipzig mais Benaglio, qui suppléait Subasic, blessé à la cheville, sauvait la maison princière. Et le point du match nul. Pas une mauvaise opération pour un tout petit Monaco ce soir.

