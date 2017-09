OM : Lopez, le Barça de plus en plus sérieux

Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière (voir ici), le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans, 3 matchs en L1 cette saison) figure dans les petits papiers du FC Barcelone en prévision du mercato d'été 2018. Et cette tendance se confirme si on en croit le quotidien catalan El Mundo Deportivo !

En effet, les Blaugrana prépareraient d'ores et déjà le terrain pour la venue du jeune talent tricolore dans un an et auraient contacté l'agent du Marseillais pour évoquer une éventuelle collaboration. En confirmant son potentiel cette saison, Lopez, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OM, risque de faire l'objet de très belles offres dans un an...