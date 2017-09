OM : Gomis raconte une agression « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un prêt réussi l'an dernier, l'attaquant Bafétimbi Gomis (32 ans, 3 matchs et 4 buts en championnat cette saison) n'a pas été conservé par l'Olympique de Marseille et a quitté Swansea pour Galatasaray cet été. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien L'Equipe, le Français est revenu sur une agression dont il a été la victime à la Commanderie. "La veille du dernier match de championnat, je me promenais au centre d'entraînement et je me suis fait agresser par des supporters venus pour une réunion. On a failli en venir aux mains. Ils ont voulu me taper car ils me reprochaient, entre autres, de faire la panthère, ce qui faisait référence à Saint-Etienne", a raconté l'avant-centre. Un incident qui a pesé dans la réflexion de Gomis lors du dernier mercato. Même si c'est surtout l'aspect financier qui a joué... Un incident qui a pesé dans la réflexion de Gomis lors du dernier mercato. Même si c'est surtout l'aspect financier qui a joué...

