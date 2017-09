Lille : M. Ingla - "pas trop sûrs de nous" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme Gerard Lopez (voir la brève de 09h52), Marc Ingla, directeur général du LOSC, a lui aussi répondu aux supporters après cette fin de mercato déroutante et les départs de Xeka et Nicolas De Préville. Avant de revenir sur la ligne directrice du projet lillois. "Je ne suis pas surpris ni stupide. On savait ce qui pouvait se passer après cette décision. Ce n'était pas le meilleur moment mais c'est une décision responsable", a confié l'Espagnol à L'Equipe. "On est convaincu du projet. On a une très bonne équipe qui doit gagner en consistance. (...) C'est comme une start-up. C'est tout neuf. On a des idées mais on n'est pas trop sûrs de nous. On est très courageux avec nos idées. On peut se tromper. C'est le foot. Mais on croit à la capacité de notre technicien de gérer et de faire progresser les joueurs. On commence à marcher. Laissez nous le temps de courir." Le problème, c'est qu'après les dernières sorties du LOSC, ce n'est pas vraiment de temps que Bielsa a besoin a-t-on l'impression, mais plutôt de joueurs avec davantage de qualités... Le problème, c'est qu'après les dernières sorties du LOSC, ce n'est pas vraiment de temps que Bielsa a besoin a-t-on l'impression, mais plutôt de joueurs avec davantage de qualités...

