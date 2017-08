OM : Abdennour flatte les fans de l'OM !

OM : Abdennour flatte les fans de l'O M ! « Par Romain Rigaux - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé mardi soir à l'Olympique de Marseille pour un prêt d'un an, reconductible une année supplémentaire, Aymen Abdennour (28 ans) était présenté à la presse ce mercredi. Le défenseur central prêté par le FC Valence a expliqué son choix de rejoindre l'OM malgré l'intérêt de plusieurs formations européennes. "Cela fait trois mois qu'ils m'ont contacté, après j'ai fait ma préparation, et là ça fait trois jours qu'ils sont revenus. Pour moi, Marseille reste Marseille, c'est une fierté de signer ici. J'ai passé la visite médicale avec le Zenit, mais quand l'OM m'a appelé, j'ai pas hésité, j'ai pris l'avion et je suis venu !", a assuré l'ancien Monégasque, qui avait donc vraiment envie de venir à l'OM. "En Tunisie, l'OM c'est le club préféré. C'est très bien pour moi et mon pays", a-t-il ajouté. Pour l'ancien Monégasque, ce retour en France est une progression. "C'est un pas en avant par rapport à Valence. J'espère grandir encore plus ici. J'espère faire des saisons comme je l'ai fait à Monaco et à Toulouse. Physiquement je suis prêt, j'ai fait tous les matchs amicaux avec Valence", rassure Abdennour, avant de se mettre les supporters marseillais dans la poche : "Ce sont les meilleurs de France. C'est tout." A lui de les rassurer sur le terrain après le 6-1 subi à Monaco dimanche dernier. A lui de les rassurer sur le terrain après le 6-1 subi à Monaco dimanche dernier.

