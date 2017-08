Nice : Seri à 40 M€, c'est terminé ?

Nice : Seri à 40 M€, c'est termin é ? « Par Eric Bethsy - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En grande difficulté sur les dossiers Philippe Coutinho (25 ans) et Ousmane Dembélé (20 ans), le FC Barcelone pensait sûrement boucler le transfert de Jean-Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) plus facilement. En effet, le contrat du milieu de l'OGC Nice contient une clause de valorisation signée sous seing privé et fixée à 40 M€. Mais selon le club azuréen, qui s'est confié à L'Equipe, cette option n'est plus valable depuis le 15 juillet 2017. Autrement dit, le Gym peut très bien réclamer une somme plus importante pour son meilleur joueur depuis le début de l'exercice. Si l'information est exacte, il s'agirait d'une mauvaise nouvelle pour le Barça. Après s'être entendu avec l'Ivoirien sur un contrat de quatre ans, le vice-champion d'Espagne peut s'attendre à un prix revu à la hausse étant donné que l'entraîneur Lucien Favre tient absolument à garder Seri...

