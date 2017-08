Lille : Ingla évoque la fin de mercato

S'il est déçu de la défaite du LOSC face à Caen ce dimanche (0-2), Marc Ingla n'est toutefois pas trop inquiet, contrairement à son entraîneur Marcelo Bielsa (voir la brève de 18h17). Le directeur général des Dogues a évoqué la fin de mercato de son équipe après la rencontre. Si deux recrues sont encore attendues, Nicolas De Préville (26 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison), courtisé par Rennes et Bordeaux, pourrait partir.

"Nicolas De Préville est très sollicité. On va voir, il reste 11 jours de mercato. On a une équipe assez équilibrée mais on cherche un renfort défensif et un autre offensif. Au milieu, on est bien pourvu", a fait savoir le dirigeant lillois.

Le LOSC compte récupérer 10 millions d'euros de la vente de son attaquant.