OM : Leya Iseka égratigne Garcia

A+ Imprimer Email Texte: A- Peu en réussite pendant son prêt à l'Olympique de Marseille la saison dernière, Aaron Leya Iseka (19 ans) ne regrette pas son passage au club phocéen. Au contraire, l'attaquant d'Anderlecht prêté à Zulte Waregem en garde de bons souvenirs. "Cette aventure a été positive car j'y ai beaucoup appris, a confié le frère de Michy Batshuayi à La Dernière Heure. Côtoyer de grands joueurs m'a aidé à reprendre confiance en moi." En revanche, l'entraîneur Rudi Garcia n'a pas droit aux compliments de Leya Iseka, séduit par son coach actuel Francky Dury. "Tout est clair avec lui, a affirmé le Belge. Il m'explique clairement ce qu'il attend de moi et ce que je dois améliorer dans mon jeu. Besnik Hasi (ex-coach d'Anderlecht, ndlr) et Rudi Garcia étaient davantage concentrés sur les joueurs confirmés, même si l'entraîneur albanais savait aussi communiquer avec les jeunes." Le technicien de l'OM appréciera...

