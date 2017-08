OM : Abou Diaby pas rancunier « Par Youcef Touaitia - Le 15/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Six matchs seulement en deux années. Voilà le bilan très léger du passage d'Abou Diaby (31 ans) à l'Olympique de Marseille. Libéré par le club phocéen l'été dernier, le milieu de terrain n'en veut pas aux dirigeants marseillais malgré son envie de poursuivre l'aventure sur la Canebière. "Non, je ne leur en veux pas. J’aurais aimé participer à ce projet. Je suis très reconnaissant envers tout ce qu’ils ont fait pour moi. Ils m’ont permis de voir un peu plus clair sur ma santé et mon physique. Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup jouer aussi", a confié l'ancien Gunner au micro de SFR Sport. Probablement l'un des plus gros gâchis du football français sur la dernière décennie... Probablement l'un des plus gros gâchis du football français sur la dernière décennie...

