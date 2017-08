Brésil : Tite convoque quatre Parisiens Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2018, le Brésil va prochainement affronter l'Equateur (1 septembre) et la Colombie (4 septembre) lors des éliminatoires. Malgré le ticket pour la Russie en proche, le sélectionneur Tite a décidé de convoquer ses meilleurs éléments, parmi lesquels figurent quatre joueurs du Paris Saint-Germain : Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Neymar. Le club français est le mieux représenté au sein de la Seleçao devant Manchester City, qui compte trois éléments présents (Ederson, Fernandinho et Gabriel Jesus). La liste de Tite : Gardiens : Alisson (AS Rome/ITA), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City/ANG) Défenseurs : Daniel Alves (Paris SG/FRA), Fagner (Corinthians), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Paris SG/FRA), João Miranda (Inter Milan/ITA), Rodrigo Caio (São Paulo), Filipe Luis (Atletico Madrid/ESP), Marcelo (Real Madrid/ESP) Milieux : Fernandinho (Manchester City/ANG), Casemiro (Real Madrid/ESP), Giuliano (Zénith/RUS), Luan (Grêmio), Paulinho (Guangzhou/CHI), Philippe Coutinho (Liverpool/ANG), Willian (Chelsea/ANG), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHI) Attaquant : Roberto Firmino (Liverpool/ANG), Neymar (Paris SG/FRA), Gabriel Jesus (Manchester City/ANG), Taison (Shakhtar/UKR) Roberto Firmino (Liverpool/ANG),, Gabriel Jesus (Manchester City/ANG), Taison (Shakhtar/UKR)

