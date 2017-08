OM : Giroud, Garcia n'y croit plus... « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "Rêvez pas les gars, il viendra pas". Mi-juillet (voir ici), après le match amical face au Sporting Portugal (2-1), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, avait douché l'enthousiasme des supporters phocéens au sujet d'une éventuelle arrivée de l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud (30 ans). Et un mois plus tard, le technicien français ne se montre pas plus optimiste au sujet de cette piste qui semblait constituer la priorité de l'OM pour le poste d'avant-centre. "Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêts que l'OM, a expliqué Garcia dans un entretien à paraître jeudi dans L'Equipe. Il nous faut des gens motivés par une venue chez nous. (…) Je ne sais pas quel attaquant on arrivera à faire venir, mais j'entends beaucoup de choses, et il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur. On n'en a pas les moyens. Pour l'instant c'est comme ça." Alors que les pistes Carlos Bacca (Milan AC) et Stevan Jovetic (Inter Milan) s'annoncent compliquées elles aussi, la presse anglaise évoque ce mercredi un regain d'intérêt pour l'attaquant de Tottenham, Vincent Janssen (23 ans). Alors que les pistes Carlos Bacca (Milan AC) et Stevan Jovetic (Inter Milan) s'annoncent compliquées elles aussi, la presse anglaise évoque ce mercredi un regain d'intérêt pour l'attaquant de Tottenham, Vincent Janssen (23 ans).

