Man Utd : Mourinho drague ouvertement Bale !

Man Utd : Mourinho drague ouvertement Bal e ! « Par Eric Bethsy - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de Manchester United depuis des années, l’attaquant du Real Madrid Gareth Bale (28 ans, 19 matchs et 7 buts en Liga en 2016-2017) a reçu la confirmation ce lundi. Avant la Supercoupe d’Europe qui opposera les deux équipes mardi (20h45), le manager mancunien José Mourinho a reconnu qu’il serait à l’affût si le Gallois se retrouvait sur le marché des transferts. "S'il joue demain, je ne penserai pas à le recruter. S'il joue demain, c'est parce qu'il est dans les plans du coach et du club et qu'il veut rester, a envisagé le Portugais. Mais s'il n'est pas dans les plans du Real, et que l'arrivée d'un autre joueur le pousse vers la sortie, nous essaierons de l'attendre de l'autre côté de la porte et je me battrai avec les autres entraîneurs qui le voudront dans leur équipe." Attiré par le Monégasque Kylianvoir ici). Dommage pour Mourinho... Attiré par le Monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison), le Real aurait décidé d’abandonner la piste du Français pour cet été afin de ne pas menacer Bale (). Dommage pour Mourinho...

