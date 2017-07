EdF (f) : O. Echouafni - "quel caractère !" « Par Romain Lantheaume - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rapidement menée au score et réduite à dix, l'équipe de France féminine a longtemps été virtuellement éliminée, mais les Bleues se sont arrachées pour égaliser mercredi face à la Suisse (1-1) et valider leur billet pour les quarts de finale de l'Euro 2017 (voir la brève de 22h43). Même si ses joueuses ne lui ont pas épargné de grosses frayeurs, le sélectionneur tricolore, Olivier Echouafni, a tenu à saluer leur état d'esprit au coup de sifflet final. "Quand on voit le scénario, c'est vrai que c'est un sacré soulagement, mais quel caractère !, a lancé l'ancien joueur de Nice au micro de France 3. Quel caractère cette équipe, elle n'a jamais aussi bien joué qu'à dix, c'est souvent le cas quand il vous manque une joueuse. Il y a eu une vraie solidarité, une envie exceptionnelle. Elles se sont démenées, elles ont pris les choses en mains et franchement c'est largement mérité." A Camille Abily, héroïne du jour, et ses partenaires de conserver cet état d'esprit en quart de finale. A Camille Abily, héroïne du jour, et ses partenaires de conserver cet état d'esprit en quart de finale.

