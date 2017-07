Man Utd : Walker, Mourinho n'en revient pas !

Man Utd : Walker, Mourinho n'en revient pa s ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déboursant près de 57 millions d’euros pour l’arracher à Tottenham, Manchester City a fait du latéral droit Kyle Walker (27 ans) le défenseur le plus cher de l’histoire. Manager du grand rival, Manchester United, José Mourinho a affirmé ne pas comprendre cette envolée des prix. "J’imagine que Manchester City aurait aimé payer 28 M€ pour Kyle Walker. Ils ont dû être abasourdis par le prix réclamé par les Spurs, a estimé le Special One devant la presse. Vous avez l’option de payer ou pas. Autant j’étais habitué à ce que les équipes payent de grands montants pour de grands joueurs, autant c’est surprenant aujourd’hui de voir que tout le monde paye de grands montants pour de bons joueurs. Et il y a une différence entre les bons joueurs et les grands joueurs. Les chiffres sont devenus vraiment fous pour des joueurs normaux." Habitués à faire sauter la banque, les Red Devils, qui ont déboursé 85 M€ hors bonus pour l’attaquant Romelu Lukaku, savent de quoi ils parlent... Habitués à faire sauter la banque, les Red Devils, qui ont déboursé 85 M€ hors bonus pour l’attaquant Romelu Lukaku, savent de quoi ils parlent...

News lue par 25161 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+