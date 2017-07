OM : la rumeur Rémy de retour « Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà annoncée fin juin, la rumeur évoquant un possible retour de Loïc Rémy (30 ans) à l’Olympique de Marseille refait surface outre-Manche ! D’après le média Sky Sports, le club phocéen fait partie, avec Southampton et Everton, des trois clubs intéressés par la signature de l’attaquant de Chelsea, qui rentre d’un prêt très compliqué à Crystal Palace (5 apparitions en Premier League). Malgré ces bruits de couloir, on voit mal l’OM rapatrier le Tricolore puisque le récent 5e de Ligue 1 cible un buteur de renom comme Olivier Giroud (Arsenal), Carlos Bacca (Milan AC) ou encore Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) et il paraît peu crédible de le voir se rabattre sur un élément qui joue peu depuis 3 ans. A signaler que Rémy a tout de même signé un doublé samedi lors d’un match amical survolé 8-2 par les Blues contre Fulham.

