Barça : Nelson Semedo en plan B ?

Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce mercredi (voir brève de 10h30), le FC Barcelone pourrait laisser tomber la piste menant au latéral droit d'Arsenal, Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Afin de se renforcer à ce poste, le club catalan réfléchirait à réactiver une ancienne piste, mise de côté pour l'Espagnol.

Selon Record, c'est bien Nelson Semedo (23 ans, 31 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) qui pourrait devenir la priorité des dirigeants barcelonais désormais. Le média portugais va même plus loin et assure que le vice-champion d'Espagne a déjà transmis une offre de 30 millions d'euros au Benfica Lisbonne. Une somme non-négligeable qui pourrait convaincre le récent vainqueur de la Liga NOS.