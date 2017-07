Séville : Aston Villa en colère pour Amavi « Par Youcef Touaitia - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le FC Séville et Aston Villa avaient annoncé un accord pour son transfert, le latéral gauche Jordan Amavi (23 ans) ne rejoindra pas le club espagnol. En effet, l'ancien Niçois a été recalé à la visite médicale, a priori à cause de sa blessure au genou droit survenue en novembre 2015, qui aurait laissé des traces (voir ici). Une situation fâcheuse qui a provoqué la colère du propriétaire du club anglais, Tony Xia. L'homme d'affaires chinois n'a pas hésité à critiquer ouvertement l'attitude de la formation andalouse. "Le rapport médical de Jordan Amavi était bon. Quelqu’un de haut placé à Séville n’était pas d’accord avec le transfert et a prétexté une blessure. C’est vraiment injuste pour Jordan Amavi. C’est un coup très bas je dois dire du point de vue d’un homme d’affaires. La crédibilité et l’intégrité font partie des bases dans ce milieu", s'est plaint Xia dans des propos relayés par le Birmingham Mail. On comprend la colère du patron des Villans, qui aurait pu récupérer 10 millions d'euros, bonus compris, lors de cette transaction. Chose qui pourrait ne plus être le cas désormais puisque les clubs intéressés pourraient exploiter cette information pour économiser quelques millions. On comprend la colère du patron des Villans, qui aurait pu récupérer 10 millions d'euros, bonus compris, lors de cette transaction. Chose qui pourrait ne plus être le cas désormais puisque les clubs intéressés pourraient exploiter cette information pour économiser quelques millions.

