Real : J. Rodriguez veut accélérer son départ

Mécontent de son statut de remplaçant au Real Madrid, James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) aurait pris une décision radicale. Inquiet depuis l’arrivée annoncée du polyvalent Dani Ceballos, le milieu offensif voudrait fuir le plus vite possible pour éviter de partir en stage aux Etats-Unis mardi, révèle AS.

Le Colombien a donc chargé son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie. Et parmi ses prétendants (Paris Saint-Germain, Chelsea...), c’est Manchester United qui se montrerait le plus pressant. D’après The Independent, le manager José Mourinho aurait demandé à ses dirigeants d’intensifier les négociations avec le Real.

A noter que le champion d’Espagne réclamerait 70 M€ pour l’ancien Monégasque. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre, sachant qu’ils n’ont pas trouvé d’accord pour le transfert d’Alvaro Morata.