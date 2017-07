Monaco : Lemar d'accord avec Arsenal ?

Monaco : Lemar d'accord avec Arsena l ? « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par Arsenal, le milieu offensif de l’AS Monaco, Thomas Lemar (21 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison), a-t-il cédé aux avances des Gunners ? D’après le tabloïd The Sun, la réponse est oui ! L’international français aurait donné son accord pour rejoindre le club londonien avec qui il se serait déjà entendu à propos d’un éventuel futur contrat. Celui-ci prévoirait un salaire hebdomadaire de près de 102 000 euros pour l’ancien Caennais ! Mais Arsenal doit encore convaincre l’ASM et à ce niveau, il s’agit clairement d’une autre paire de manches. En effet, le club princier vient de refuser deux offres de 40 M€ puis 45 M€ des Anglais pour Lemar. Pour faire changer d’avis Monaco, il faudrait verser 91 M€ et on voit mal le club d’Arsène Wenger multiplier sa proposition par deux...

