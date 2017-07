PSG : Yuri aurait tranché pour son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions dimanche (voir ici), le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour enrôler le latéral gauche de la Real Sociedad, Yuri Berchiche (27 ans, 35 matchs et 3 buts en Liga cette saison). Bonne nouvelle pour le club de la capitale, le Basque serait réceptif à l’idée de rejoindre le vice-champion de France. Ainsi, le Diario Vasco assure que l’Espagnol souhaiterait rallier un club de haut standing, qui dispute régulièrement la Ligue des Champions, où il aurait l’opportunité de doubler son salaire. Surtout, la possibilité d’évoluer sous les ordres de son compatriote Unai Emery enchanterait le natif de Zarautz. Convoité par Naples et l’AS Rome, Berchiche aurait la ferme conviction que le PSG serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Le média régional précise que l’affaire pourrait se conclure autour de 15 millions plus des bonus à définir. Convoité par Naples et l’AS Rome, Berchiche aurait la ferme conviction que le PSG serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Le média régional précise que l’affaire pourrait se conclure autour de 15 millions plus des bonus à définir.

