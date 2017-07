PSG : changement de stratégie pour Verratti ?

PSG : changement de stratégie pour Verratt i ? « Par Youcef Touaitia - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après plusieurs jours très intenses, la tension autour de Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est largement retombée. Mais El Mundo Deportivo persiste et signe : le milieu de terrain va tout faire pour quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. Selon le média catalan, l'Italien s'apprête à changer de stratégie pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi de le vendre au FC Barcelone. Fini les menaces, l'ancien joueur de Pescara va désormais brosser le président parisien dans le sens du poil, assurent nos confrères ibériques. De retour à Paris ce lundi et attendu pour la reprise dès mardi, Verratti, qui a laissé tomber l'idée d'un bras de fer direct, opterait donc pour une méthode plus douce afin d'arriver à ses fins. Qu'il choisisse une tactique ou l'autre, le Transalpin sait que ses chances de quitter le PSG sont infimes car les dirigeants ne lui feront aucun cadeau... Qu'il choisisse une tactique ou l'autre, le Transalpin sait que ses chances de quitter le PSG sont infimes car les dirigeants ne lui feront aucun cadeau...

News lue par 11557 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+