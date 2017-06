Arsenal : West Ham mise gros sur Giroud !

Arsenal : West Ham mise gros sur Girou d ! « Par Eric Bethsy - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mécontent de son temps de jeu, Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) envisage de quitter Arsenal cet été. Surtout si le club londonien recrute un buteur supplémentaire comme le Lyonnais Alexandre Lacazette. Une occasion à saisir pour ses prétendants. Parmi eux, West Ham serait prêt à proposer 23 M€ pour son transfert ! Et ce n’est pas tout. Chez les Hammers, l’international français pourrait toucher 7 M€ par an. Une proposition séduisante sur le plan financier, d’autant que l’ancien Montpelliérain, convoité par Marseille et Lyon, n’est pas emballé à l’idée de rejouer en Ligue 1. Devenir l'attaquant numéro 1 d'une formation anglaise pourrait donc l'intéresser à un an du Mondial en Russie. Devenir l'attaquant numéro 1 d'une formation anglaise pourrait donc l'intéresser à un an du Mondial en Russie.

