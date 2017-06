OM : Rekik fait le bilan de son passage « Par Romain Rigaux - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux ans après son arrivée à l'Olympique de Marseille, le défenseur Karim Rekik (22 ans, 10 matchs en L1 cette saison) est parti cet été pour s'engager avec le Herta Berlin. Dans une interview accordée à L'Equipe, le Néerlandais fait le bilan de son expérience marseillaise. "Bielsa me voulait à tout prix, dès 2014, mais je n'étais pas prêt. Je suis arrivé après le titre glané avec le PSV Eindhoven, c'était parfait. Bielsa a filé après la première journée (OM-Caen, 0-1, le 8 août 2015), ce fut un choc. Mais bon, cela peut arriver, c'est la vie d'un club. Je me suis battu pour être dans les plans de Michel, j'ai fait partie de son onze type avant de disparaître, puis j'ai réussi à revenir au printemps 2016. Nouveau coach, avec (Franck) Passi, qui m'a plus utilisé en latéral gauche. Et puis (Rudi) Garcia... Il a fallu tout le temps cravacher, j'ai beaucoup appris pour le reste de ma carrière. (...) Il fallait être prêt si l'opportunité de rejouer se présentait. Au football, tu finis toujours par avoir une nouvelle chance, il faut la saisir. Regardez Rolando !", a confié le Batave. Malgré une expérience compliquée, Rekik assure ne pas avoir "de colère envers l'OM" et assure qu'il gardera de bons souvenirs de son passage en Provence. Malgré une expérience compliquée, Rekik assure ne pas avoir "de colère envers l'OM" et assure qu'il gardera de bons souvenirs de son passage en Provence.

