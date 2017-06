Juve : Lemina recale Lyon et Marseille « Par Eric Bethsy - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par Massimiliano Allegri, Mario Lemina (23 ans, 19 apparitions et 1 but en Serie A cette saison) souhaite quitter la Juventus Turin. Le milieu de terrain l’a confirmé dans la presse italienne. Au passage, l’ancien Marseillais a répété qu’un retour à l’Olympique de Marseille n’était pas d’actualité, pas plus qu’un transfert à l’Olympique Lyonnais. "Je veux jouer davantage et montrer ce que je suis capable de faire, avec un club qui me garantira plus de temps de jeu, a annoncé le Gabonais à Calcioline. A 23 ans, je veux continuer à progresser et montrer ce que je sais faire. Un avenir à Lyon ? Je ne pense pas que ce soit possible, car je suis Marseillais à 100%. L’OM ? Sur un plan personnel, ça ne me paraît pas être une bonne idée mais je suis très heureux du projet qui est en train de se monter." Dans ce même entretien, Lemina a évoqué des contacts avec le FC Séville, le FC Valence, Watford et Arsenal. Inutile de s’inquiéter pour lui... Dans ce même entretien, Lemina a évoqué des contacts avec le FC Séville, le FC Valence, Watford et Arsenal. Inutile de s’inquiéter pour lui...

