Bayern : Lewandowski déçu d'Ancelotti « Par Eric Bethsy - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la dernière journée de championnat, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (28 ans, 33 matchs et 30 buts en Bundesliga cette saison) a vu son concurrent du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 32 matchs et 31 buts en Bundesliga cette saison) lui chiper le titre de meilleur buteur. Forcément, le Polonais était déçu, d’autant qu’il estime que son coach Carlo Ancelotti et ses coéquipiers n’ont rien fait pour l’aider. "Robert m'a dit qu'il n'avait eu aucun soutien et que l'entraîneur n'avait donné aucun coup de main pour l'aider dans le dernier match à gagner le titre de meilleur buteur, a confié son agent Maik Barthel à Kicker. Il était déçu et je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Il espérait vraiment que l'équipe le soutiendrait activement pour ça." Même si sa frustration est compréhensible, l’avant-centre bavarois ne doit pas oublier qu’il n’a pas inscrit ses 30 buts tout seul... Même si sa frustration est compréhensible, l’avant-centre bavarois ne doit pas oublier qu’il n’a pas inscrit ses 30 buts tout seul...

