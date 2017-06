Arsenal : Oxlade-Chamberlain s'impatiente... Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2018, Alex Oxlade-Chamberlain (23 ans, 29 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) s’attendait à recevoir une offre de la part de ses dirigeants. Mais pour le moment, le milieu offensif ou relayeur n’a reçu aucun coup de fil et commence à s’impatienter. Une situation dont plusieurs clubs aimeraient profiter dès cet été. En Angleterre, Chelsea, Liverpool et Manchester City seraient effectivement à l’affût, prévient le Daily Mail. Le genre de prétendants qui ne laisseront pas l’international anglais insensible. Même si les dossiers Alexis Sanchez et Mesut Özil sont sûrement prioritaires, le manager Arsène Wenger ferait mieux de réagir. Même si les dossiers Alexis Sanchez et Mesut Özil sont sûrement prioritaires, le manager Arsène Wenger ferait mieux de réagir.

