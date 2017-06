EdF : Deschamps va faire tourner « Par Eric Bethsy - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué le onze qui débutera face à l’Angleterre mardi (21h) en match amical. Si le gardien Hugo Lloris, auteur d’une énorme erreur en Suède (2-1) vendredi, sera bien titulaire et capitaine, certains cadres vont laisser leur place. "Il y aura une équipe différente qui va commencer, il y aura quelques changements, a annoncé le technicien. Je fais en fonction des joueurs qui ont fait le match entier et je veux voir des associations différentes." Parmi les éléments évoqués par le patron des Bleus, Thomas Lemar et N’Golo Kanté pourraient débuter la partie. Parmi les éléments évoqués par le patron des Bleus, Thomas Lemar et N’Golo Kanté pourraient débuter la partie.

