Real : Deschamps donne son avis sur Zidane « Par Youcef Touaitia - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme de nombreux fans de football, Didier Deschamps apprécie le travail effectué par Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. A quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre la Maison Blanche et la Juventus Turin, ce samedi (20h45), le sélectionneur de l'équipe de France a donné son avis sur son ancien partenaire chez les Bleus. "Zidane fait du très, très bon boulot. Il se débrouille très bien, il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il a bien géré son groupe et atteint l’objectif d’être champion d’Espagne. Et là, il en a un deuxième avec la Ligue des Champions", a confié le boss tricolore en conférence de presse. Pour rappel, Zidane a l'occasion de devenir le premier entraîneur à remporter la C1 coup sur coup depuis Arrigo Sacchi avec le Milan AC (1989 et 1990). En seulement deux participations... Pour rappel, Zidane a l'occasion de devenir le premier entraîneur à remporter la C1 coup sur coup depuis Arrigo Sacchi avec le Milan AC (1989 et 1990). En seulement deux participations...

