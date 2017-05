Belgique : J. Lukaku dézingue Wilmots !

Belgique : J. Lukaku dézingue Wilmot s ! « Par Romain Rigaux - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eliminé avec la Belgique par le Pays de Galles en quart de finale de l'Euro 2016, Jordan Lukaku (22 ans, 16 matchs en Serie A cette saison) n'a toujours pas digéré. Et le latéral gauche de la Lazio Rome pointe directement du doigt l'ancien sélectionneur Marc Wilmots. "Le Pays de Galles, et avec tout le respect que j'ai pour eux, on doit toujours passer. Mais quand tu vas à l'Euro mal préparé, ça devient difficile de le gagner, ce n'est pas une partie de FIFA. A aucun moment, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une préparation de match. (...) Si tu mets deux jeunes l'un à côté de l'autre sans aucune préparation tactique, zéro consigne... Ah si, la seule consigne que j'avais, c'était de donner la balle à Eden (Hazard). Mais tu crois que c'est Olive et Tom !? Il est fort, mais il avait trois hommes sur lui à chaque fois. Mais dès que j'avais le ballon, j'entendais : 'Donne à Eden'. C'est pas ça le foot de haut niveau. (...) Ce n'était pas dur de nous bloquer, puisqu'on n'avait pas de système de jeu", lâche le Diable Rouge dans Sport/Foot Magazine. Depuis, Wilmots a été remplacé par Roberto Martinez sur le banc de la sélection belge. Depuis, Wilmots a été remplacé par Roberto Martinez sur le banc de la sélection belge.

