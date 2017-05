Juve : les Bianconeri craignent Isco « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposée au Real Madrid en finale de la Ligue des Champions samedi (20h45), la Juventus Turin a déjà identifié le principal danger côté madrilène. Sans compter la redoutable efficacité de Cristiano Ronaldo, les Bianconeri craignent la créativité du milieu Isco (25 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison), moins prévisible que l’ailier Gareth Bale. "Avec Isco, ils contrôlent plus le jeu, a décrit l’entraîneur Massimiliano Allegri. Alors qu'avec Bale, ils courent davantage et sont plus véloces, mais ils ont moins de fantaisie." Chez les joueurs, le défenseur central Giorgio Chiellini (32 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) est du même avis. "Isco a bonifié cette équipe avec les buts de Cristiano Ronaldo. Il a été déterminant", a encensé l’international italien, qui demandera sûrement à ses milieux de surveiller l’Espagnol. "Isco a bonifié cette équipe avec les buts de Cristiano Ronaldo. Il a été déterminant", a encensé l’international italien, qui demandera sûrement à ses milieux de surveiller l’Espagnol.

