OM : Sparagna veut s'en aller « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison à Auxerre, le défenseur polyvalent Stéphane Sparagna (22 ans) effectue son retour à l'Olympique de Marseille. Pourtant désireux de s'imposer au sein de son club formateur, le jeune Phocéen ne se fait guère d'illusion et estime qu'un départ serait la meilleure des choses. "J'ai forcément envie que mon avenir s'inscrive ici, mais quand je vois le projet de la nouvelle direction, je me dis qu'il est peut-être préférable que j'aille voir ailleurs, estime Sparagna dans les colonnes de La Provence. J'ai envie d'un club qui me fasse confiance et me permette de poursuivre ma progression. L'OM, ça fait rêver, c'est sûr. Mais je ne veux pas être constamment sur le banc ou retourner en CFA." Pour rappel, Sparagna n'a plus qu'un an de contrat à l'OM. Pour rappel, Sparagna n'a plus qu'un an de contrat à l'OM.

News lue par 10596 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+