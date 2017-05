Lyon : Valbuena poussé vers la sortie

A un an du terme de son contrat, Mathieu Valbuena (32 ans, 43 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) devrait quitter l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien ne compte plus sur son milieu de terrain offensif, qui sort pourtant d'une belle saison.

Malgré une envie de bien faire indéniable et soulignée, il est reproché à l'international tricolore de déséquilibrer parfois l'équipe et d'être toujours un peu à part au sein du vestiaire, rapporte L'Equipe. Son imposant salaire, 6 millions d'euros brut annuels, est aussi perçu comme un problème. Sauf si le futur directeur sportif (Juninho, Eric Carrière, Sonny Anderson ?) venait à mettre son veto, Valbuena ne sera plus Lyonnais la saison prochaine. Fenerbahçe s'offre déjà à lui aujourd'hui.