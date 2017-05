OM : Payet égratigne Turpin... « Par Damien Da Silva - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été accroché par Bordeaux (1-1). Mécontent du but litigieux accordé aux Girondins en début de partie, le milieu offensif phocéen Dimitri Payet (30 ans, 15 matchs et 4 buts en L1 cette saison) n'a pas épargné l'arbitre de la rencontre Clément Turpin. "Oui, il y a ce but bizarre... L'arbitre assistant lève le drapeau, l'arbitre principal ne siffle pas... Il faut déjà qu'ils se mettent d'accord entre eux, mais on ne peut pas se tromper autant dans un match aussi important", a fustigé l'international tricolore en zone mixte. Malgré tout, l'OM a réalisé une bonne opération en conservant la 5e place devant Bordeaux avant la dernière journée. Malgré tout, l'OM a réalisé une bonne opération en conservant la 5e place devant Bordeaux avant la dernière journée.

