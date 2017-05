VIDEO : Gourvennec critique Lewczuk !

Au coup de sifflet final du match à Saint-Etienne (2-2) vendredi, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec était en colère contre son défenseur central Igor Lewczuk (31 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison). Oubliant peut-être que les caméras de J+1 ne sont jamais loin, le technicien s'est lâché auprès de son gardien Cédric Carrasso.

"Encore, encore, encore une fois... Il met trois plombes à prendre le ballon, à faire le défenseur qui se la régale, s'est emporté le coach bordelais. Et comme il met trois plombes... Et en plus, il met trois plombes et il ne te redonne pas la solution derrière ! T'as beau lui dire et redire et redire... T'as vu sa passe du gauche là encore ! Il fait tout à deux à l'heure !"

A croire que le Polonais ne comprend pas encore toutes les consignes en français.