Southampton : Puel n'a plus vraiment la cote

Comme nous vous l'indiquions hier lundi, Claude Puel pourrait être remercié par Southampton à l'issue de la saison (voir la brève d'hier à 13h39). D'après la presse anglaise, plusieurs cadres de l'équipe, Virgil Van Dijk (25 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et Ryan Bertrand (27 ans, 24 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) notamment, pas fans de la méthode Puel, auraient déjà signifié à leur direction qu'ils ne souhaitaient pas évoluer sous les ordres du technicien français la saison prochaine.

S'il venait à se retrouver sur le marché, l'ex-entraîneur de l'OGC Nice ne devrait pas manquer de sollicitations. Plusieurs supporters de l'AS Saint-Etienne ont déjà fait part de leur envie de voir Puel succéder à Christophe Galtier à la tête des Verts.