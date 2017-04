ASSE : Galtier va se décider pour son avenir Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Christophe Galtier quittait l'AS Saint-Etienne au terme de la saison ? Critiqué cette année pour le jeu décevant des Verts, l'entraîneur stéphanois n'écarte pas un départ puisqu'il va discuter de son avenir avec ses dirigeants dans un avenir proche. "On est obligé de se poser des questions. On a commencé à en discuter. Dans 48 heures, j'ai rendez-vous avec Roland Romeyer. Le plus important, c'est l'institution. Il y a un phénomène d'usure. Des gens me disent que ça fait longtemps que je suis ici. Mon envie, c'est d'être en accord avec ma direction. On réfléchit", a confié le technicien français au Canal Football Club. Sous contrat jusqu'en juin 2018, Galtier a peut-être fait le tour de son aventure à Saint-Etienne. Sous contrat jusqu'en juin 2018, Galtier a peut-être fait le tour de son aventure à Saint-Etienne.

