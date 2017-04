Monaco : Arsenal pense bien à Mbappé, mais... « Par Romain Rigaux - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une saison incroyable avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 24 matchs et 13 buts en L1 cette saison) intéresse tous les plus grands clubs européens, dont Arsenal. L'entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, n'a d'ailleurs pas caché son intérêt pour l'attaquant monégasque. Mais il annonce déjà que le dossier sera compliqué pour le club londonien. "Bien sûr que nous regardons Kylian Mbappé. Cela serait hypocrite et un mensonge de dire que nous ne le suivons pas. Mais il est peut-être déjà dans la catégorie des clubs qui ont peut-être plus de potentiel financier que nous", a confié le Français à SFR Sport. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Paris SG pourraient offrir de grosses sommes pour tenter de s'offrir la pépite de l'ASM. Chose qu'Arsenal n'a pas vraiment l'habitude de faire. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Paris SG pourraient offrir de grosses sommes pour tenter de s'offrir la pépite de l'ASM. Chose qu'Arsenal n'a pas vraiment l'habitude de faire.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+