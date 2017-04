Ang. : Kanté élu meilleur joueur !

Encensé par toute l'Angleterre, N'Golo Kanté (26 ans, 31 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League par ses pairs ! Une récompense méritée tant le milieu de Chelsea est énorme depuis le début de l'exercice, lui qui pourrait remporter un second titre de champion consécutif.

L'international français a récolté plus de votes que son coéquipier Eden Hazard et ses autres concurrents, à savoir Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic et Harry Kane. Kanté devient le 4e tricolore à remporter cette distinction après Eric Cantona (1994), David Ginola (1999) et Thierry Henry (2003, 2004). A noter que le milieu de Tottenham Dele Alli a été nommé meilleur espoir du championnat anglais pour la seconde année de suite.

