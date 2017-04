Monaco : Malcom ne dirait pas non Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur contre Bastia (2-0) samedi en Ligue 1, l’ailier des Girondins de Bordeaux Malcom (20 ans, 33 matchs et 7 buts en L1 cette saison) est suivi de près par l’AS Monaco. Considéré comme un possible successeur de Bernardo Silva, potentiellement sur le départ cet été, le Brésilien n’est pas insensible à l’intérêt monégasque. "Aujourd'hui n'importe quel joueur comme moi voudrait jouer pour Monaco. Je ne suis pas différent", aurait confié le Bordelais à un proche, dans des propos relayés par Goal. Mais toujours selon la même source, l’ASM ne serait pas prête à faire des folies sur ce dossier. Plusieurs formations européennes, dont le FC Séville, sont également sur le coup et feront monter les enchères. Pas sûr que le demi-finaliste de la Ligue des Champions s’en mêle. Plusieurs formations européennes, dont le FC Séville, sont également sur le coup et feront monter les enchères. Pas sûr que le demi-finaliste de la Ligue des Champions s’en mêle.

