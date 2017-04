Man Utd : Gary Neville veut garder Ibra « Par Youcef Touaitia - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) réalise une très belle saison avec Manchester United. Alors que le Suédois n'a pas dévoilé ses intentions concernant son avenir, l'ancien Red Devil, Gary Neville, estime qu'il faut le garder encore au moins une année. "Est-ce que Zlatan aurait fait ce que Rashford a fait contre Chelsea ? Aucune chance. Mais est-ce que Rashford aurait fait ce que Zlatan a fait en finale de Cup ? Probablement pas, cela aurait été difficile. Il y a toujours une place pour Zlatan, j'ai toujours fait partie d'une équipe avec 4 attaquants. Actuellement tu as Zlatan, il se pourrait que Chicharito revienne et tu as Rashford, a commenté l'Anglais au micro de Sky Sports. J'aimerais le voir enchaîner une deuxième saison en attendant que Martial, Rashford et peut-être quelqu'un d'autre arrive pour changer la hiérarchie. Mais tu as toujours un joueur d'expérience en cas de besoin." On en saura un peu plus dans les prochaines semaines. On en saura un peu plus dans les prochaines semaines.

