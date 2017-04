Bordeaux : Gourvennec serait convoité « Par Eric Bethsy - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé président des Girondins de Bordeaux en mars dernier, Stéphane Martin n’a pas tardé à se pencher sur le cas Jocelyn Gourvennec. En effet, le patron du club aquitain souhaite prolonger son entraîneur sous contrat jusqu’en 2018. D’autant que le technicien serait convoité. D’après France Football, l’ancien coach de Guingamp, actuellement en réussite chez les Marine et Blanc, aurait la cote en Allemagne et en Angleterre. De son côté, Gourvennec, concentré sur la fin de saison, refuse d’évoquer son avenir pour le moment. On a quand même du mal à imaginer un départ de Gourvennec un an après son arrivée. On a quand même du mal à imaginer un départ de Gourvennec un an après son arrivée.

