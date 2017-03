OM : Garcia prudent pour Diaby « Par Romain Lantheaume - Le 31/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus apparu sur un terrain depuis le 21 août dernier puis opéré de la cheville en octobre, le milieu de l'Olympique de Marseille Abou Diaby (30 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière. Satisfait de pouvoir compter sur l’ancien Gunner, le coach de l’OM Rudi Garcia préfère cependant se montrer prudent. "Il manque de rythme, il est encore un peu lent dans sa gestuelle mais les qualités techniques sont encore là. Cela fait plaisir de le revoir, a lancé le technicien phocéen jeudi devant la presse. On le gère, on fait attention de le ménager en ne lui faisant qu'une séance importante par jour. Il est sorti du secteur médical aujourd'hui (jeudi, ndlr), et cela lui fait du bien de redevenir un joueur. On sait qu'il lui faudra du temps pour être prêt, pour l'instant ce n'est pas le cas mais on va l'aider à revenir en forme." Reverra-t-on le Tricolore sur un terrain d’ici la fin de la saison ? Rien n’est moins sûr… Reverra-t-on le Tricolore sur un terrain d’ici la fin de la saison ? Rien n’est moins sûr…

